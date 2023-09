Novità nei comprensivi di Savigliano e Marene: armadietti alle medie e una stanza multisensoriale

I due istituti comprensivi di Savigliano che includono la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado (medie) hanno iniziato il nuovo anno scolastico all’insegna della continuità dei dirigenti.

In particolare, al Papa Giovanni XXIII continua la reggenza di Daniela Calandri, mentre il Santarosa è guidato per il quinto anno consecutivo da Emanuela Bussi.

Al Papa Giovanni, che oltre alle scuole dell’infanzia, primarie e medie saviglianesi comprende anche quelle del Comune di Marene, la professoressa Daniela Calandri (titolare all’IC di Morozzo) ha nuovamente accettato la reggenza dopo, che dallo scorso anno scolastico 2022/23, aveva assunto la presidenza in seguito al pensionamento di Luciano Scarafia.

A metà luglio al Papa Giovanni era stato assegnato come dirigente titolare il professor Davide Martini, preside del Comprensivo di Busca: la domanda era stata ritirata e la sede saviglianese era nuovamente rimasta vacante.

Dopo l’attesa da parte del Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte per le nuove immissioni in ruolo, il Comprensivo di Savigliano non è stato scelto e di conseguenza, come spiega la dirigente Daniela Calandri, "quando si sono aperte le procedure per l’assegnazione della reggenza l’ho accettata volentieri, perché mi sembrava doveroso continuare il lavoro iniziato lo scorso anno. Sono contenta di continuare a lavorare al Papa Giovanni, dove ci sono professori capaci e si potranno continuare i progetti che avevamo iniziato lo scorso anno scolastico.

È una scuola definita ‘complessa’ con circa 1200 alunni - spiega la dirigente Calandri -. La definizione dei plessi scolastici avviene in base a fasce di complessità. La Papa Giovanni è riconosciuta con la fascia di complessità più alta, al pari di un Istituto superiore.

Determinano la fascia di complessità – spiega Calandri - il numero di alunni iscritti, oltre al numero degli alunni con disabilità, la quantità delle classi e dei docenti che vi lavorano e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata).

Alla scuola media Marconi c’è una classe prima in più. Stiamo attendendo che arrivino le forniture con le dotazioni che abbiamo acquistato con i fondi del Pnrr, - conclude la dirigente del Papa Giovanni - sia per i plessi di Savigliano che per quelli di Marene.

Sarà creata una stanza multisensoriale per gli alunni disabili nella scuola primaria di Borgo Pieve a Savigliano”.

All’insegna della continuità, per il quinto anno scolastico consecutivo, Emanuela Bussi è alla dirigenza dell’Istituto Comprensivo Santarosa di cui fa parte anche la scuola primaria della frazione saviglianese di Levaldigi.

“Ci sono stati dei cambiamenti negli uffici amministrativi - spiega la dirigente Bussi - la direttrice dei servizi generali e amministrativi (Dsga) Giuseppina Vallauri è andata in pensione, al suo posto è arrivata Onorata Ghione con la quale avevo già lavorato al Comprensivo di Moretta quando ero vicepreside. Sono contenta di poter collaborare con lei, perché è una persona competente e disponibile – afferma Bussi -.

Riguardo la scuola media Schiaparelli la referente e vicepreside Michela Nirino non ha più potuto dare disponibilità all’incarico che è stato assunto dalla professoressa Daniela Ternavasio come referente di plesso. Con lei c’è la professoressa Laura Grande, che sostituisce Bruna Novarino delle medie che è andata in pensione.

Come prima collaboratrice – afferma Bussi - ho nominato Alessandra Blengino che è anche referente della scuola primaria di Savigliano capoluogo. Secondo collaboratore è Gianluca Allocco coordinatore del percorso ad indirizzo musicale delle medie.

Per la didattica, al Comprensivo Santarosa continuiamo a puntare su progetti trasversali che coinvolgono in verticale i tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Crediamo molto in questa collaborazione dove sia gli alunni che gli insegnanti possono lavorare assieme.

Porteremo avanti il progetto ‘Erasmusplus’ per gli studenti e desideriamo attivare, sempre in ambito ‘Erasmus’, il ‘Job Shadowing’ che prevede la formazione all’estero dei docenti.

Con i fondi derivanti dal Pnrr – conclude Emanuela Bussi - abbiamo previsto l’inserimento degli armadietti per gli studenti delle medie Schiaparelli, per alleggerirli dal peso del trasporto dei libri e, allo stesso tempo, responsabilizzarli nell’organizzazione scolastica. Siamo in attesa che ci vengano consegnati per poterli installare al più presto.

Inizieremo inoltre a realizzare, nel corso degli anni, delle aule laboratorio condivise dai docenti con le classi che seguono i corsi della stessa disciplina. Abbiamo allestito una sala lettura e conversazione nell’agorà della scuola media.

Continueremo inoltre a collaborare con le associazioni del territorio e con le iniziative promosse dal Comune durante l’anno”.