Bra, il Gruppo comunale Fidas ha festeggiato 51 anni dedicati alla donazione di sangue [Fotogallery]

Cinquantuno anni fatti di donatori, donazioni, tanta passione ed altruismo. Il Gruppo comunale della Fidas di Bra ha festeggiato domenica 10 settembre l’anniversario che scavalca il mezzo secolo di vita.

Il pranzo sociale, servito presso il ristorante “Due Lanterne” di Verduno è stato l’occasione per ringraziare chi in tutto questo tempo ha dato il suo contributo alla crescita dell’Associazione e alla sua presenza sul territorio.

La festa era iniziata già dalla mattina, con la Santa Messa al Santuario della Madonna dei Fiori, presieduta dal rettore, don Enzo Torchio, con ricordo dei donatori defunti. Al termine della funzione, nel salone del Santuario dedicato a don Cesare Fava, alla presenza del sindaco Gianni Fogliato e di altre autorità, sono stati premiati donatori e donatrici di lungo corso, che si prestano come modello per i giovani.

E un buon esempio è di sicuro Tommaso Allocco, presidente del Gruppo comunale della Fidas di Bra con sede in via Palma di Cesnola, 3. «Siamo orgogliosi di festeggiare un anniversario così importante per tutta la comunità - ha detto Allocco -. Cinquantuno anni di Fidas sono un segno di presenza tangibile e spiegano la grande sensibilità che hanno i braidesi e di come gli stessi hanno a cuore il bene comune e il senso del vivere il sociale. A loro va il grazie più grande».

Infine un appello: «Chiunque fosse interessato a diventare donatore Fidas, sul sito Internet www.fidasbra.it si possono trovare tutte le informazioni utili con il calendario per poter donare il proprio sangue e plasma».

E adesso ecco l’elenco dei “super donatori” e delle “super donatrici” che sono stati premiati e meritatamente applauditi.

Diplomi (donne 6, uomini 8 donazioni)

Dominici Elia, Edmondo Alex, Fortunato Vincenzo, Ndreu Elida, Luca Panero.

Distintivo di bronzo (donne 13, uomini 16 donazioni)

Allocco Giovanni, Brizio Simona, Bruno Rosi, Cravero Mirko, Rinaudo Mirella.

Distintivo d’argento (donne 20, uomini 24 donazioni)

Abrate Giuseppina, Ghigo Giovanni.

1ª medaglia d’oro (donne 40, uomini 50 donazioni)

Belrosso Erika, Brizio Mauro, Montà Carlo.

2ª medaglia d’oro (donne 60, uomini 75 donazioni)

Andreotti Nadir, Busso Diego, Canalis Simona, De Faveri Milena, Mandina Gregorio, Moschillo Roberto.

3ª medaglia d’oro (100 donazioni)

Abrate Teresina, Biga Paolo, Brignone Claudio.

5ª medaglia d’oro (donne 140, uomini 150 donazioni)

Bevione Giuseppe, Gallo Giuseppe.

6ª medaglia d’oro (175 donazioni)

Racca Gianluca

Complimenti a tutti.