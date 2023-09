Alba Calcio, dolcissimo esordio nel campionato di Serie D con vittoria a Gozzano

Non capita tutti i giorni di vincere una partita nell'esordio assoluto in una nuova categoria, laddove è più facile e frequente pagare lo scotto della matricola.

Ci è riuscita, con merito, l'Alba Calcio, per di più in trasferta e su un campo insidioso come quello del Gozzano.

La squadra di Viassi, neopromossa alla sua prima partita nel campionato di Serie D, si è imposta con il risultato di 2-1, grazie alle reti di Di Salvatore e Galvagno, intervallate dalla segnatura di Dalmasso per i padroni di casa.

Una bella soddisfazione per tutto il club che ha dunque iniziato nel migliore dei modi la sua avventura. La strada verso la salvezza è ancora lunga ma i primi tre punti sono in cascina e si può guardare con moderato ottimismo al prosieguo di stagione.

Sugli altri campi del girone A vittorie anche per Alcione Milano, Sanremese, Derthona, Pinerolo e Asti. Pareggio a reti bianche tra Bra e Varese.

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA

Alcione Milano-RG Ticino 3-2

Borgosesia-Albenga 1-1

Bra-Varese 0-0

Chisola-Sanremese 0-2

Derthona-Pont Donnaz 3-0

Gozzano-Alba Calcio 1-2

Lavagnese-Fezzanese 2-2

Pinerolo-Chieri 3-2

Vado-Asti 0-1

Vogherese-Ligorna 2-2