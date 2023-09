Atletica: terza maglia azzurra per la morozzese Adele Roatta

La morozzese Adele Roatta, in forza alla Bracco Atletica (MI), è stata convocata per l’Incontro internazionale under 20 di corsa su strada in programma sabato 16 settembre a Oderzo (Treviso), dedicato alle Nazionali giovanili europee e giunto alla sesta edizione.

Per la Roatta si tratta della terza maglia azzurra, già indossata lo scorso anno sempre ad Oderzo (prima convocazione in assoluto) e poi in occasione dei Campionati Europei di cross che si sono tenuti presso il Parco "La Mandria" di Venaria Reale.

Augusto Griseri, tecnico di Adele Roatta: "Sono molto soddisfatto di questa convocazione. L'obbiettivo è quello di fare meglio dell'anno scorso dove Adele, nella gara vinta dalla finlandese Ilona Mononen, (nel 2021 campionessa europea under 20 nei 3000 metri), era arrivata 6^ assoluta e seconda delle Italiane con il tempo di 17'12" contribuendo al 2° posto a squadre a soli 2" dalla Francia"

Tra i convocati alla rassegna anche Francesco Mazza dell'Atletica Saluzzo.