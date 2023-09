Grande evento per il Multidistretto Lions 108 Italy

Significativa la scelta del nostro Paese per l'unica tappa europea di Singh. Infatti a Roma sono intervenuti tutti i responsabili europei del "Progetto 1.5 " che porterà a 1.500.000 i Soci Lions nel mondo per servire 1.000.000.000 di persone in difficoltà.

Intensa l'agenda di incontri che ha impegnato il Presidente del Consiglio dei Governatori, Claudio Sabattini, e i Governatori dei Distretti Lions italiani nell'impegnativa gestione dell'evento.

Particolarmente significativo l'incontro col Ministro per la famiglia e le pari opportunità Locatelli, alla quale sono state presentate le iniziative dei Lions in campo sociale.

Assemblea di apertura dell’anno sociale

Il Governatore del Distretto Lions 108Ia3, Oscar Bielli, di ritorno dagli impegni capitolini, si appresta a presiedere l'assemblea di Apertura dell'anno sociale 2023/2024.

Autorità, delegati dei Lions Club di Piemonte e Liguria si incontreranno, il 16 settembre, a Piobesi d'Alba, grazie alla preziosa regia del LC Canale e Roero, per uno dei più importanti momenti dell'intensa attività della più grande Associazione di servizio al mondo, presente in 220 Paesi e rappresentata all'ONU.

Bielli esporrà i temi su cui intende sviluppare il suo programma:

"Ai temi istituzionali: Vista, ambiente, fame, oncologia infantile, diabete, particolare attenzione, afferma Bielli, sarà riservata ai giovani, promuovendo una sempre maggiore collaborazione coi LEO CLUB che possono, con la loro vitalità ed intraprendenza, dare le giuste dritte per progettare il lavoro che ci aspetta."

Particolare interesse sarà riservato a promuovere contatti ed iniziative con le Istituzioni e le Associazioni di volontariato del territorio.

Proprio in omaggio all'attenzione per Ambiente e Territorio sarà avviata la collaborazione con le fonti San Bernardo società particolarmente attenta alla innovazione nel rispetto ambientale.