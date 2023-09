Sport & Solidarietà: Noemi Signorile e Madison Kubik sono testimonial della Pigiama Run

Una conferma e una novità: la capitana di Cuneo Granda Volley Noemi Signorile è ancora testimonial della Pigiama Run, la camminata e corsa benefica promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori); con lei anche la schiacciatrice statunitense Madison Kubik, new entry biancorossa.

Le due sono protagoniste del divertente video promozionale pubblicato sui canali social della sezione di Cuneo della Lilt, che invita cuneesi e non a iscriversi all'evento benefico di venerdì 15 settembre. Alle 18,30 a Cuneo, in altre 23 città italiane e ovunque in modalità «anywhere», si camminerà e si correrà in pigiama per lanciare un messaggio di vicinanza e supporto ai bambini in terapia oncologica. Due i percorsi nel Parco fluviale Gesso e Stura tra cui scegliere, entrambi con partenza e arrivo al centro culturale e sportivo NUoVO di via Parco della Gioventù: 9,5 chilometri per chi corre, 5 chilometri per chi cammina.

Il costo dell’iscrizione, che dà diritto al pettorale, al pacco gara e al ristoro finale, è di € 15; iscrizioni su www.pigiamarun.it/cuneo. Il ricavato sarà interamente devoluto all’oncologia pediatrica di Savigliano, punto di riferimento per la provincia di Cuneo, per sostenere l'assistenza psicologica dei piccoli pazienti oncologici e dei loro familiari.

Nella squadra di testimonial dell'iniziativa ci sono anche la band piemontese dei Trelilu, il soprano cuneese Serena Garelli, i revellesi Carota Boys, sostenitori del tennista Jannik Sinner, e sportivi cuneesi come i gemelli Bernard e Martin Dematteis, campioni di corsa in montagna, e Andrea Dalmasso, capitano dell’Ac Cuneo 1905 Olmo.