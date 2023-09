Bra, dopo Cheese nuovi interventi di riqualificazione dei Giardini della Rocca

Durante la pandemia, i Giardini della Rocca a Bra sono andati incontro a una vera e propria rinascita, quando, per la necessità di raccogliere il pubblico in un luogo chiuso e facilmente controllabile, hanno ospitato diversi eventi dal vivo, come continuano a fare tutt’oggi. Per questo motivo, l’Amministrazione ha nel frattempo operato alcuni interventi di riqualificazione del sito, come un nuovo impianto di illuminazione, mentre a breve ne inizieranno di nuovi.

Spiega l’assessore ai lavori pubblici Luciano Messa: "Dopo Cheese, partiranno i lavori per rifare l’ingresso, ora un po’ anonimo, perché sia consono al luogo così importante. Inoltre, con l’obiettivo di riportarlo anche alla sua funzione originaria di giardino, con la Baratti & Milano vogliamo costruire un’area giochi per i più piccoli. L’intervento complessivo comporterà una spesa di circa 200 mila euro".



L’intenzione del Comune, una volta terminati gli interventi, è poi quella di intitolare i Giardini al compianto padre Ettore Molinaro, storico direttore del Museo Craveri. L’assessore ricorda poi infine come, nei confronti delle tante specie arboree presenti, viene riposta un’attenzione costante, attraverso frequenti interventi di controllo.