L'atleta borgarino Davide Viale accolto in Municipio

La Giunta comunale di Borgo San Dalmazzo ha incontrato il borgarino Davide Viale che ha partecipato al mondiale di Triathlon 70.3 svoltosi in Finlandia concludendo la gara al 229 posto su 3300 iscritti di cui 70 professionisti.

Questo risultato esprime il valore dell’atleta che in fase di preparazione ha dovuto fermarsi in quanto si è infortunato provocandosi una frattura all’omero: questo non gli ha permesso di concludere nel miglior modo possibile la prova di nuoto, ma la sua tenacia lo ha condotto comunque ad affrontare la gara portando a casa un ottimo risultato complessivo.

Davide è tesserato presso la Torino Triathlon che lo supporta nella preparazione atletica e nelle sue trasferte.



Animato da una grande forza di volontà, lavora a tempo pieno come strumentista di sala operatoria e riesce ad allenarsi due volte la settimana nel nuoto, due volte in palestra e tre volte la settimana con la bicicletta e nella corsa.

Tra i suoi migliori risultati:

2023 - 22esimo categoria ironman 70.3 word championship (229 assoluto)

2023 - categoria triathlon medio Candia 12 assoluto

2022 – 3 partecipazione ironia world championship Hawaii

2022 - 3 categoria ironia Nizza 41 assoluto

2021 - 3 categoria campionato italiano duathlon classico

2019 - 8 categoria ironia Zurigo 28 assoluto

2017 - partecipazione a the Championship

2017 - secondo assoluto mezza maratona di Imperia

2016 - terzo categoria Ironman Venezia

Davide ha iniziato solo da qualche anno ad allenarsi e a partecipare alle gare di Triathlon e sta già ottenendo ottimi piazzamenti.

L’assessore allo sport, Francesco Rosato, ha dichiarato che “Incontrare atleti di questo livello, fortemente motivati e impegnati in sport di fatica, tanto impegno, resistenza, necessità di costanza e lascia esterrefatti ed emozionati. Davide non è un professionista, e oltre ai duri allenamenti e al lavoro, riesce ad occuparsi della famiglia dedicando tempo alla sua splendida bambina”.