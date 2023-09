Uno chapiteau permanente sarà installato a Mondovì per l'accademia di circo contemporaneo

Si è aperto ufficialmente ieri, martedì 12 settembre, l'anno accademico dell'università di circo contemporeneo, curata da Cirko Vertigo, a Mondovì (leggi qui).

Saranno circa 52 gli studenti che prenderanno parte alle lezioni, 20 al primo anno e provenienti da Francia, Brasile, Bulgaria, Spagna, Austria, Germania, Svezia, che sono stati scelti fra i candidati provenienti da tutto il mondo e che hanno affrontato due giorni di selezione a giugno, presso la sede di Grugliasco.

Un primo passo sul sentiero che porta alla creazione della "Cittadella delle Arti", progetto iniziato con l'amministrazione Adriano e potenziato con la Giunta del sindaco Luca Robaldo. Il progetto prevede il recupero dell'ex Caserma Galliano, oggi proprietà del Demanio, per creare un polo delle arti, adatto ad ospitare la scuola di circo, ma anche quelle di musica.

Un processo lungo e complesso, per il quale sono stati mossi i primi passi, in stretto dialogo con la proprietà, mentre le prime risorse per riqualificarla potrebbero arrivare dalla Regione attraverso i fondi Fesr (leggi qui).

Intanto l'università del circo contemporaneo è iniziata e la primissima lezione si è svolta ieri nella sala che si trova presso la stazione di valle della Funicolare.

Al momento le location verranno decise di volta in volta, creando una 'scuola itinerante' attraverso le varie strutture che sono disponibili sul territorio comunale, ma c'è un grande progetto in cantiere: l'installazione di uno chapiteau permanente, ossia un grande tendone da circo, sul modello di quello che, quest'estate, ha ospitato gli spettacoli del Teatro delle Foglie per l'evento Piazza di Circo.

Come spiegato dal sindaco, non è ancora stata individuata una location definitiva e la struttura dovrebbe essere pronta per i primi mesi del 2024.

Tre le aree sulle quali l'amministrazione sta ragionando, tenendo conto degli spazi e delle norme di sicurezza: la prima ipotesi è piazzale Unità d'Italia, dietro l'ex stazione di Breo, in una posizione leggermente differente rispetto a quella utilizzata in precedenza per Piazza di Circo; non si escludono il piazzale dietro la sede di Confartigianato, area proprietà del Comune, che però risulta decentrata rispetto al centro cittadino e quindi meno fruibile per le interazioni che la scuola vorrebbe avere con la Città e, infine, piazzale Giardini. La struttura sarà permanente, almeno fino a quando non vi saranno sviluppi relativi alla Cittadella.