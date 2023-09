Recupero punti e patenti professionali: autoscuola segnalava più allievi di quelli presenti in aula

A partire dall’aprile scorso la Polizia di Stato, tramite la Sezione Polizia Stradale di Cuneo, ha effettuato una serie di controlli presso alcune autoscuole della provincia nelle quali erano in fase di svolgimento corsi di recupero punti e corsi di rilascio delle patenti “professionali".



Le verifiche, effettuate nell’ambito dell’attività di controllo agli esercizi pubblici connessi alla circolazione stradale, si sono rivolte in particolare ai previsti titoli autorizzativi e alla corretta gestione dei corsi presso sei autoscuole della provincia, una sola delle quali presentava irregolarità.



Nel corso di un controllo effettuato durante lo svolgimento di una lezione per il rilascio delle patenti professionali, personale del Distaccamento della Polizia Stradale di Saluzzo ha infatti verificato che l’autoscuola oggetto del controllo aveva segnalato alla Motorizzazione di Cuneo la presenza alla lezione di un numero di partecipanti superiore a quelli effettivamente presenti in aula, oltre al fatto che il docente del corso non era abilitato a insegnare le specifiche materie trattate.



Quanto accertato dagli operatori di Polizia è stato rappresentato alla Motorizzazione di Cuneo per i provvedimenti di competenza, che potranno comportare a carico dell’autoscuola la sospensione temporanea dallo svolgimento di lezioni nonché l’annullamento del corso per i candidati risultati assenti.



Gli aspetti di natura penale connessi alle false attestazioni in atto pubblico a carico dei titolari dell’autoscuola sottoposta a controllo sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Asti, competente territorialmente.