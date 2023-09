Scontro auto-moto a Fossano: una persona in codice rosso al CTO

Incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 12 settembre, nel comune di Fossano.

Uno scontro tra auto e una moto si è verificato in via Nazario Sauro, all'incrocio con via San Bernardo, il motociclista, un 48enne, è stato trasportato in codice rosso al CTO di Torino.

L'allarme è scattato attorno alle 18.30, sul posto sono intervenuti l'elicottero del 118, l'ambulanza, Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e la Polizia locale di Fossano con 3 pattuglie per i rilievi del caso.