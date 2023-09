Paesana tiene a battesimo l’Anno Accademico dell’Univalle

È fissata per venerdì 15 settembre prossimo la tradizionale inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università Popolare della Valle Po - Momenti d’incontro, la “creatura” voluta, creata è fatta crescere dalle sorelle Isa e Silvana Lungo, da lustri anime e cuore dell’Univalle.

La serata - che si ripete per il ventiquattresimo anno consecutivo- avrà luogo alle ore 21 nella Sala Incontri (ex Sala Polivalente) di via Roma a Paesana e servirà a presentare i tantissimi corsi e conferenze dell’intenso programma, ed i docenti del nuovo Anno Accademico, molti dei quali saranno presenti all’evento.