Cuneo, il Consiglio comunale saluta Carmelo Noto e accoglie Sara Manassero

“Rinnovo il saluto e il ringraziamento al consigliere Carmelo Noto attestandone l’amicizia, il sostegno e l’impegno di questi anni: ha svolto un ruolo importante sia come consigliere capogruppo che come parte fondamentale della maggioranza. Con gentilezza e tenacia, Carmelo, hai anche disinnescato momenti di tensione scaturiti all’interno del confronto amministrativo. Un grosso ‘in bocca al lupo’ per il lavoro che ti aspetta; e un benvenuto anche a Sara Manassero, con il suo ingresso questo consiglio è il più ‘femminile’ della storia della città”.



Così la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, nel commentare la dimissione – ormai definitiva – del consigliere e capogruppo del Partito Democratico Carmelo Noto (entrato in forze alla macchina comunale come membro dell’ufficio Stato Civile).



La surroga è avvenuta in apertura del (primo) consiglio comunale del mese corrente. A sostituirlo Sara Manassero, insegnante 50enne, anche nelle commissioni II, IV e VII.



Come già fatto nelle ultime due assise, diversi consiglieri comunali – di maggioranza e minoranza ugualmente – hanno salutato “Melo” riconoscendogli l’impegno amministrativo e politico realizzato negli anni: Claudia Carli, Luca Paschiero, Stefania D’Ulisse, Vincenzo Pellegrino e Serena Garelli, ma anche Beppe Lauria e Ugo Sturlese.