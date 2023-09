Ddl incentivi, Bergesio (Lega): sancito principio equiparazione professionisti a imprese

“Il tema degli incentivi alle imprese, soprattutto per favorire la competitività a livello internazionale, riveste importanza strategica per il futuro del Paese. Nel corso dell’esame in Commissione è stato importante il contributo della Lega con l’emendamento che equipara i professionisti alle imprese: abbiamo introdotto il principio per cui la qualificazione di un professionista non è di ostacolo alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti".

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Industria a Palazzo Madama, intervenendo sul Ddl delega incentivi alle imprese.

"Novità rilevanti – aggiunge il parlamentare della Granda – riguardano l’introduzione di incentivi di natura fiscale e le norme che recepiscono le preoccupazioni delle Regioni in merito al rispetto dell’autonomia programmatica. Per il ruolo che ricopriamo abbiamo il dovere di sostenere con tutti i mezzi a nostra disposizione i nostri imprenditori, creando il migliore contesto competitivo per poterli agevolare, permettendo di competere a livello internazionale, ricordando quanto diceva John Maynard Keynes, ovvero ‘Investire con successo significa anticipare le anticipazioni degli altri’".