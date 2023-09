Sanità, Piemonte: Gribaudo (Pd): "Visite non prenotabili, grazie a Cirio sanità allo sbando"

“Questa è l’ennesima segnalazione che ricevo da parte di un cittadino piemontese e stavolta ho deciso di pubblicarla. La sanità piemontese è allo sbando”. Lo scrive l’onorevole Chiara Gribaudo (Pd), segnalando sui social l’impossibilità di prenotare una visita dermatologica da parte di un cittadino piemontese.

“Le liste di attesa hanno dei tempi infiniti, ormai le prestazioni non vengono quasi più erogate. I livelli essenziali di assistenza sono ai minimi storici, il personale sanitario è sotto organico e mal pagato. A Cuneo, poi, la situazione è ancora peggiore, con il buco nero del Nuovo Ospedale di cui non si sa più niente. Vi chiedo di continuare a mandarmi questi messaggi - prosegue - dandomi nota di tutte le problematiche, perché evidentemente la giunta Cirio non è a conoscenza della situazione e, peggio ancora, non sa risolvere i problemi. Dobbiamo mobilitarci. L’incapacità della Regione - conclude Gribaudo - toglie ai piemontesi un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione: quello alla salute, alle cure accessibili e di qualità”.