Al via un corso gratuito per avvicinarsi al mondo del volontariato cinofilo

L’Associazione buschese "Diamogli una zampa odv" è da anni impegnata nel sensibilizzare la popolazione su problemi come il randagismo e il benessere animale, portando l’attenzione sull’importanza della formazione e competenza in campo cinofilo da parte di volontari e cittadini. La corretta conoscenza delle dinamiche di gestione e conduzione dei cani è infatti indispensabile per scongiurare disagi e abbandoni e creare rapporti sereni e appaganti con il proprio animale domestico.

In quest’ottica è stato ideato un corso gratuito di formazione patrocinato dal Comune di Busca e finanziato dal Csv di Cuneo destinato a volontari, aspiranti e neofiti appassionati che rappresenta un affaccio sul controverso e affascinante mondo del volontariato cinofilo.

L’iniziativa vede impegnate le associazioni Diamogli una zampa e Compagni di cuccia ed i rifugi “la casa di freddy” e “rifugio la cuccia” proprio per sottolineare l’importanza, in questo ambiente, di aggregarsi e fare rete cooperando su contenuti che accomunano.

Si tratta di 6 incontri da svolgersi con inizio dal 23 settembre alle ore 14,30 presso il canile “rifugio la cuccia” di Cervasca che verteranno sui seguenti argomenti:

un appuntamento preliminare introduttivo di presentazione delle associazioni, mission e consegna di simpatici gadgets e un incontro con i gestori dei rifugi “la casa di freddy” e “rifugio la cuccia” per scambi, confronti ed esperienze

si proseguirà giovedi 28 settembre h. 20,30 c/o Spazio incontri Porta Santa Maria a Busca per una serata con un esperto psicologo che spiegherà come istaurare una corretta relazione con il cane: la ricerca di un equilibrio scevro da apprensioni e dinamiche patologiche

gli ulteriori appuntamenti saranno: sabato 7, 14, 21, e 28 ottobre h. 14,30 presso le strutture suindicate per occuparci con gli educatori di gestione pratica dei cani, condotta al guinzaglio, socializzazione, linguaggio e segnali calmanti

Per prenotazioni e ulteriori info 328 0519288