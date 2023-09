Festa dei "remigini" a Revello con il caloroso benvenuto ai 51 bambini che hanno iniziato la scuola primaria

I 51 bambini di Revello che hanno iniziato ieri la scuola primaria, distribuiti su tre classi prime, sono stati festeggiati sabato scorso nel cortile del Municipio dal sindaco Daniele Mattio assieme al vice Aldo Perotto e agli amministratori comunali.

Con loro anche il comandante della locale stazione dei carabinieri Patrizio Sau.

Durante il momento conviviale l’amministrazione comunale ha regalato a tutti i bambini un cappellino con sopra scritto il loro nome.

La festa dedicata ai “remigini”, così chiamati in onore di San Remigio, che sul calendario ricorre il 1° ottobre, giorno in cui fino al 1976 in Italia iniziava la scuola, è stato un momento conviviale in cui i bambini hanno potuto socializzare tra loro prima di affrontare la nuova esperienza educativa.