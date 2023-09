Suono della campanella con novità per gli studenti dell'Arimondi-Eula di Racconigi

Lunedì mattina alunni e docenti dell’Istituto “Arimondi-Eula” di Racconigi, insieme al suono della campanella che ha dato il via al nuovo anno scolastico 2023/2024, hanno trovato importanti novità ad aspettarli.

Innanzitutto l’orario a settimana corta, dal lunedì al venerdì, che permetterà di godere di un giorno di riposo in più senza però pregiudicare il metodo di lavoro dell’Istituto, da sempre finalizzato ad offrire una istruzione di qualità, che permetta di conseguire competenze adeguate sia in ambito universitario che lavorativo.

In secondo luogo, grazie ai finanziamenti provenienti dal PNRR e dai PON (Piani Operativi Nazionali), la Scuola avvierà un progetto di rinnovamento delle aule e dei laboratori introducendo schermi interattivi, lettori per la realtà virtuale, droni e strumentazioni di ultima generazione.

Più emozionati di tutti erano i 90 studenti delle quattro classi prime, precisamente una di Liceo scientifico, una di Geometri e due di Periti, che, insieme ai loro genitori, sono stati accolti dai docenti e dalla vicepreside, prof.ssa Mara Mancardo, nell’ampio cortile dell’edificio storico che ospita l’Istituto.

In questa circostanza sono stati illustrati gli aspetti organizzativi della Scuola, nonché il programma di accoglienza, che prevede, tra le varie attività tese a favorire l’integrazione tra i nuovi compagni di classe, una divertente giornata al mare.

Dice la vicepreside Mara Mancardo: “Il primo giorno di Scuola Superiore, con le sue ansie e le sue aspettative, rientra nel bagaglio di quelle esperienze e ricordi che, anche da adulti, gli studenti porteranno impressi nella mente. Per questo motivo tutto il personale scolastico, a partire dalla Dirigenza, ha cercato di creare un ambiente sereno e collaborativo, fondamentale per affrontare l’impegno e lo studio necessari nel proseguimento dell’attività. La partenza è avvenuta sicuramente sotto i migliori auspici e quindi non ci rimane altro che augurare un buon anno scolastico a tutti”