Atletica: Pietro Riva campione italiano nei 10km di corsa su strada, bissato il successo dello scorso anno

Piemontesi protagonisti nel fine settimana a Pescara in occasione dei Campionati Italiani dei 10km di corsa su strada.

Nella prova assoluta maschile Pietro Riva (Fiamme Oro) porta a casa la seconda vittoria consecutiva sulla distanza, correndo in 28:23. Il cuneese in primavera si era già aggiudicato il titolo italiano dei 10.000 metri in pista ma aveva poi dovuto saltare il resto della stagione a causa di un infortunio che l’aveva frenato nei mesi scorsi; la gara di Pescara segnava appunto il suo rientro. Venti i secondi di vantaggio con cui Riva precede il secondo classificato, il recordman italiano di maratona Iliass Aouani che sarà suo compagno in azzurro a Riga in occasione dei Campionati Mondiali di Mezza Maratona il prossimo 1 ottobre.

Nella categoria promesse, ben si comporta Nicolò Gallo (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) che conquista la medaglia di bronzo correndo in 30:14. Nei primi venti classificati anche Thomas Floriano (Sport Project VCO), 11mo (31:13), Luciano Spettoli (Atl. Alessandria) 12mo (31:17), Mattia Galliano (Atl. Roata Chiusani) 14mo (31:35), Alessandro Cafasso (Battaglio CUS Torino) 16mo (32:13).

Medaglia d’argento per Kiril Polikarpenko (Battaglio CUS Torino) nella categoria juniores con il suo nuovo primato personale, 31:24. Sesto posto per Gabriele Franco Laurenti (Atl. Pinerolo) in 31:42, anche lui al primato. Tra i primi venti classificati anche Tommaso Olivero (Atl.Saluzzo) 13mo (33:03), Stefano Monticone (Vittorio Alfieri Asti) 14mo (33:04), Davide Pastore (Sport Project VCO) 16mo (33:12).

Medaglia d’argento anche nella categoria allievi per Stefano Perardi (Battaglio CUS Torino); il torinese abbassa di circa due minuti il proprio primato personale, correndo in 32:41 (aveva 34:48). Settimo Simone Abbatecola (Sport Project VCO) che, con 33:27, precede il suo compagno di club Pietro Ruga, 14mo (35:07), 22mo Lorenzo Laratore (Atl. Saluzzo) in 37:01.

Al femminile, sfiora il podio nella prova assoluta Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino), quarta in 32:53, a soli due secondi dal suo primato personale. La segue, da vicino, Giovanna Selva (Carabinieri), quinta, che si migliora correndo in 32:59. Da segnalare ancora Michela Cesarò (Carabinieri) 14ma in 34:05, e Valeria Roffino (Fiamme Azzurre) 16ma in 34.32.