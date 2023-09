Kart, Rok Cup Italia: terzo posto a Cremona e top ten in classifica generale per Manuel Daziano

La splendida stagione di Manuel Daziano nel Campionato Rok Cup Italia 2023 di kart si conclude con un finale in crescendo. Prendiamo in prestito il termine dal mondo della musica perché ci sembra il più azzeccato per descrivere l'annata del giovane pilota di Vicoforte, classe 2007, che nelle ultime due gare ha preso la bella abitudine di frequentare assiduamente il podio.

Al primo posto festeggiato ad inizio agosto a Franciacorta ha fatto eco il terzo piazzamento portato a casa domenica 10 settembre, al termine di una gara vibrante sul tracciato del Cremona Circuit di San Martino del Lago. Gara vibrante, perché ultima della stagione e soprattutto decisiva per l'assegnazione del titolo, con i due leader del campionato Riccardo Rigodanza e Niki Taylor a pari punteggio dopo il settimo round: per la cronaca, sarà il secondo a trionfare.

Con la battaglia tra i due big sullo sfondo, Daziano ha gestito bene la qualifica guadagnandosi la settima posizione, per poi operare una buona rimonta in prefinale fino al quarto posto. Questa volta l’inversione di griglia dal primo all’ottavo posto in finale lo ha un po' penalizzato, ma pur prendendo il via dalle retrovie grazie ad un’ottima partenza si è piazzato al terzo posto. Posizione che ha mantenuto e difeso coi denti come da par suo, fino a fine gara.

Grazie alle sue prestazioni e con quest'ultima gara che lo ha visto salire sul podio, Manuel ha rimpolpato il suo punteggio nella classifica generale tanto da piazzarsi nella top ten, all'ottavo posto, su ben 64 piloti.

«Un bel finale di campionato in crescita – commenta Daziano –: ora mi preparo per la Rok Cup Superfinal, una gara a valenza internazionale che raccoglie piloti provenienti da tutto il mondo, che si svolgerà presso il South Garda Karting di Lonato dall’11 al 14 ottobre. Come sempre ringrazio la mia famiglia, il mio team AB Racing Kart di Filippo Buran e lo sponsor Cartiera Torre Mondovì di Alberto Ghigliotti».