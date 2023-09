Marta Bassino tra i candidati al premio Atleta dell'Anno FISI 2023

Marta Bassino è tra i candidati al premio "Atleta dell'Anno" 2023, il riconoscimento che la FISI - Federazione Italiana Sport Invernali attribuisce dal 1985 allo sportivo invernale che più si è distinto nella stagione passata.

Marta si aggiudicò il premio (che in oltre trentacinque anni ha individuato vincitori alcuni tra i migliori atleti di sempre dello sport invernale italiano) già una volta, nel 2021.

L'esito del premio, come noto, è rimesso al giudizio degli appassionati: chiunque può votare inviando una mail con testo "MARTABASSINO" all'indirizzo atletafisi@fisi.org, entro e non oltre il prossimo 8 ottobre. Non è consentito votare più di una volta, il sistema cancella le mail multiple ricevute dallo stesso indirizzo.

Dai voti espressi si formerà una graduatoria che "promuoverà" i tre atleti più votati al secondo turno, ove le preferenze si azzereranno esi farà una nuova "tornata elettorale", con il medesimo sistema. Ilvincitore sarà annunciato nel weekend del 27-29 ottobre a Skipass, iltradizionale salone degli sport invernali in programma a Modena Fiere.