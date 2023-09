Presentata l'edizione 2023 della Strafossan (VIDEO)

E' in programma, domenica 8 ottobre, l'edizione numero 38 della Strafossan, camminata ludico competitiva che unisce sport e beneficenza nella cornice della Città degli Acaja.

L'evento arricchirà l'intero weekend, a partire da giovedì 5, con una serie di iniziative correlate.

Pettorali in vendita, al costo di 5 euro, presso la “Casetta" in piazza Manfredi, a partire da giovedì 21 settembre. I fondi raccolti saranno destinati, come da tradizione, alle scuole del territorio ma anche ad altre realtà che si occupano di disabilità e giovani.

TUTTE LE INFO

La presentazione ufficiale ha avuto luogo nel municipio fossanese, nel pomeriggio di lunedì 11 settembre