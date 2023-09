Volley Savigliano: i ragazzi del settore giovanile hanno ripreso a lavorare

Dopo tre settimane di allenamenti della prima squadra a "porte aperte" per permettere ai giovani di poter assistere e conoscere i giocatori che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A3, hanno ripreso a lavorare i ragazzi del settore giovanile sotto le direttive di uno Staff Tecnico di prim'ordine composto dal confermato Flavio Boglione e da Anahbi Sankara, una vecchia conoscenza della pallavolo saviglianese, che si occuperanno delle formazioni di Serie D (griffata BANCA CRS), della Under 17 (griffata GRANDA CAR Service), della Under 15 (BELLINO Arredamenti), nonchè della Under 13 e del gruppo S3, coadiuvati dai giovani Matteo Caula e di Federico Dimitri.

Per i giovanissimi che si vogliono avvicinare al mondo della pallavolo e provare si possono recare alla palestra delle scuole Schiaparelli in via Claret, 10 il martedi alle ore 18,00 oppure il giovedi alle ore 17,00 .

E' partita nel frattempo la campagna abbonamenti alle partite del MONGE GERBAUDO Volley Savigliano, le prenotazioni si possono effettuare presso la Ferramenta CI.ERRE di Via Novellis, 62 a Savigliano: tre le possibilità : biglietto INTERO € 110,00 - biglietto FAMILY/SPECIAL (rivolto ai tesserati ed ai loro familiari) € 85,00 - RIDOTTO (Età 17 - 18 anni) € 60,00.

Ingresso Omaggio agli Under 16. A tutti coloro che sottoscriveranno l'abbonamento in omaggio il cappello ufficiale del Club.