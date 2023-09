Volley A2M, Cuneo è al completo. Coach Battocchio: "Siamo ambiziosi, lavoriamo ogni giorno per migliorarci" (VIDEO)

Ora la squadra è davvero al completo. Terminata l'esperienza sul campo con la Nazionale giovanile, coach Matteo Battocchio ormai da una settimana si sta dedicando anima e corpo alla sua Cuneo. Ieri, lunedì 11 settembre, al gruppo si è unito anche il danese Mads Jensen che nel pomeriggio di oggi ha conosciuto i compagni con i quali ha effettuato il primo allenamento.

Una squadra con grandi ambizioni la Puliservice Acqua S.Bernardo, che con l'organico messo in campo sulla carta è in grado di recitare un ruolo di primo piano nel campionato di serie A2, che vivrà la sua prima giornata il 15 ottobre prossimo.

Insieme con Ravenna, Grottazzolina, Siena e Brescia, Cuneo forma il gruppo più agguerrito del prossimo torneo cadetto: alla fine ci sarà un solo lasciapassare per il sogno Superlega. Il cammino è lungo.

"Abbiamo grandi ambizioni, è vero - dice coach Battocchio -, ma senza un obiettivo preciso. Veniamo in palestra per migliorarci ogni giorno, senza rincorrere alcun tipo di risultato sportivo, semplicemente migliorarci. Arriveremo primi? Ultimi? Vedremo, ma in questo momento non è quel che conta. Questo è un gruppo che va in una direzione precisa: lavorare duro ogni giorno per mettere un mattoncino alla volta, individuale e collettivo".

Un traguardo Battocchio in mente ce l'ha: "Creare un rapporto solido con la città e rendere orgogliosa la Società per gli sforzi compiuti nel costruire la squadra".

Nelle prossime settimane i ragazzi saranno attesi da una lunga serie di allenamenti congiunti, il primo già domani sera a Valenza Po contro la neo promossa Acqui Terme dell'ex talento Piemonte Volley Matteo Martino. Gli acquesi sono neopromossi in A3.

"Stiamo lavorando molto sul fisico e sul cambio palla, le amichevoli ci diranno a che punto siamo", conclude l'allenatore.

Anche Mads Jensen è sulla stessa linea del coach: "Non abbiamo parlato di alcun obiettivo. Di sicuro siamo un bel gruppo, con giocatori forti e di esperienza. Cercheremo di vincere tutto ciò che sarà possibile. Le amichevoli ci aiuteranno a trovare il ritmo per farci trovare pronti ai primi appuntamenti ufficiali".