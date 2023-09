Fondazione Agrion, Bergesio, Lega: “Con il contributo Masaf nuovo slancio ai progetti di Agrion”.

Ammonta a 300.000 euro lo stanziamento del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da destinare nel 2023 ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Il decreto ministeriale questa mattina ha ottenuto il via libera della Commissione Attività produttive del Senato.

Nella graduatoria di merito delle 13 iniziative valutate come “idonee” a livello nazionale, e quindi destinatarie delle somme, anche la Fondazione Agrion per la Ricerca, l’innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell’agricoltura Piemontese, a cui è stato concesso un contributo pari a 25.000 euro.

Il Senatore cuneese della Lega, Giorgio Bergesio, Vicepresidente della Commissione Attività produttive, commenta: “La Fondazione Agrion, il Centro di ricerca e innovazione del Piemonte, nata nel 2014 per volontà della Regione Piemonte e di Unioncamere, è un fiore all’occhiello della nostra regione. Da sempre porta avanti progettualità importanti, che hanno dato e stanno dando ottimi risultati, legate in particolare alla sostenibilità delle produzioni. L’azione di Agrion, che ha sempre dimostrato di saper dare risposte concrete a tutto il mondo dell’agricoltura, è fondamentale, specie in questo momento storico in cui il tema della sostenibilità è centrale in ogni settore, incluse agricoltura e allevamento. Giusto quindi investire nei progetti della Fondazione, che ha già fatto tanto per il territorio piemontese e che rappresenta il valore aggiunto per la nostra regione. È necessario dare continuità a queste azioni di ricerca, che ci consentono di affrontare le sfide che ci pone la sostenibilità: solo così potremo garantire un futuro di qualità e sostenibile all’agricoltura piemontese”.