Arriva a Carrù "Cuore segreto" il cortometraggio per sensibilizzare sulla donazione degli organi

"Sono felice di proiettare Cuore segreto in casa, a Carrù, ma soprattutto di raccontare il viaggio compiuto da questo progetto che, grazie alle tante persone incontrate durante il cammino, é passato dalle parole alle immagini. Spero che questo short film possa essere strumento utile per sensibilizzare più persone possibili all’importanza di un sì alla donazione degli organi.”

Sono queste le parole che visibilmente emozionato ha espresso Luca Vargiu scrittore sempre più noto nel contesto editoriale che ha voluto dar vita ad un racconto oggi fissato su pellicola per un'iniziativa "targata AIDO Piemonte" con il valido affiancamento della Sezioni Provinciali di Asti, Torino e Cuneo.

Sarà proprio la provincia di Cuneo, dopo la presentazione del corto in quel di Torino, ad avere la possibilità di mettere su grande schermo un cortometraggio di grande spessore e significato in quel di Carrù, scenario centrale delle riprese e città che ospiterà questa prima ghiotta occasione di visione. "Per il comune di Carrù è una grande opportunità rappresentare la prima del cortometraggio in provincia di Cuneo, per questo voglio ringraziare AIDO e Luca Vargiu che hanno scelto di prensentarlo nel nostro teatro. Il libro di Luca e adesso questo corto oltre al grande valore del messaggio legato al 'dono', raccontano i nostri territori un ulteriore motivo di soddisfazione" - afferma il primo cittadino carruccese Nicola Schellino da tempo impegnato nel sociale.

"Siamo onorati dalla decisione del sindaco Nicola Schellino di aver voluto regalare al cuore della Langa l'opportunità di proiezione e prima di tutti assistere ad uno spettacolo cinematografica di certo non consueto e che mai come in questa occasione sarà utile occasione di conoscenza di un messaggio importante per la comunità" - dice il presidente AIDO Sezione Provinciale di Cuneo Gianfranco Vergnano a cui fà eco Enrico Giraudo, vice presidente vicario della realtà di coordinamento associativo cuneese - "La pellicola vede il sostegno della chiesa valdese nel contesto dell'8x1000 a significare non solo la bontà, ma l'indubbio valore di una pellicola che sarà diffusa ed utilizzata in particolare nel contesto scolastico grazie ai Gruppi AIDO Comunali ed Intercomunali diffusi a macchia d'olio sulla ns. bella provincia per portare soprattutto i più giovani ad un consenso informato alla donazione di organi, tessuti e cellule".

"La terra della 'Granda' è da sempre terra generosa legata ai valori veri della vita ed apprezzando il tanto lavoro di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo son certo che questa premiere di "Cuore Segreto" a Carrù porterà un valore aggiunto ed un rinnovato stimolo per aderire al "dono" con un grande grazie all'autore Luca Vargiu ormai entrato a pieno titolo nella famiglia aidina" - conclude il presidente AIDO Piemonte Valter Mione.

La pellicola sarà proiettata Lunedì 18 Settembre 2023 ore 21.00 a Carrù Teatro F.lli Vacchetti Piazza Cenacchio, 5: un appuntamento da non mancare ad ingresso libero.