Cuneo, proseguono i monitoraggi di pedoni e bici sul viale Angeli: slitta la rimodulazione degli orari

Dopo i primi 20 giorni di monitoraggio, in totale, i passaggi medi di pedoni e biciclette sulla frazione chiusa al traffico del viale degli Angeli di Cuneo si attestano rispettivamente su 1.900 e 890 unità, con un massimo nei giorni feriali di 2.260 e 1.135 unità: scarsa la differenza giorni festivi e feriali, un dato curioso ma probabilmente viziato dal fatto che questi primi rilevamenti sono stati fatti con gli istituti scolastici ancora chiusi.



Sono i dati che l’assessore Luca Pellegrino ha portato ieri (12 settembre) in consiglio comunale, nella risposta a un’interpellanza presentata dal consigliere comunale Franco Civallero (FI).



I monitoraggi sono partiti il 24 agosto scorso, realizzati tramite una complessa apparecchiatura tecnologica montata poco dopo via Fenoglio da tre diverse ditte. Sono stati realizzati, anche, per venire incontro alle richieste di quei consiglieri – come Civallero – che facendosi portavoce di alcune richieste dei cittadini hanno chiesto una rimodulazione degli orari di apertura temporanea della sezione pedonale del viale.



“Sulla scelta della rimodulazione ben tre quartieri della città stanno aspettando aggiornamenti – ha detto il consigliere forzista - , una fonte di malumore che con la riapertura delle scuole non può che andare peggiorando: idee per agire tempestivamente le avevamo già fornite noi mesi fa, ma sono state e continuano a essere ignorate”.



“Finché non avremmo completato i rilevamenti non potremmo valutare la riapertura del viale, o altre modifiche – ha risposto Pellegrino - . Sicuramente, nei prossimi mesi, realizzeremo monitoraggi specifici anche sulle strade laterali, per comprendere senza ombra di dubbio la reali ricadute sul traffico”.



Unico consigliere intervenuto Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni): “Il problema non è riaprire il viale e in quale modalità ma diminuire le macchine e la loro circolazione nel centro della città. Migliorare il tpl è il primo passo: non abbiamo più realizzato verifiche in questo senso sin dai tempi del Covid, quando c’era l’assessore Mauro Mantelli, e potrebbe aiutarci”.