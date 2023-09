Ecco il piatto della Mostra del Fungo 2023, disegnato da Maurizio Galliano

Tutto pronto a Ceva per la 62^ Mostra del Fungo che vedrà gli eventi clou protagonisti di questo fine settimana.

Il piatto di quest'anno, disegnato da Maurizio Galliano, cebano, grafico di professione e socio del Gruppo Micologioco Cebano "Rebaudengo Peyronel" riproduce l'esemplare di fungo prescelto per questa edizione.

"Per me si tratta del 23esimo piatto disegnato da quando ho raccolto il testimone dal compianto ing. Ernesto Rebaudengo che aveva iniziato questa tradizione nel lontano 1977." - spiega Galliano - "La specie fungina da rappresentare la scegliamo ad inizio anno con i soci del Gruppo Micologico, dopodichè io preparo l'illustrazione che in seguito verrà riprodotta sui piatti a tiratura limitata e numerata dalla ceramica Besio 1842 di Mondovì."

Quest'anno la scelta è ricaduta sulla Russula cyanoxantha, meglio nota ai più col nome volgare di colombina.

"Questo fungo - prosegue Galliano - è un ottimo commestibile molto apprezzato dai cercatori, particolarmente comune nei nostri boschi e abbondante nel tempo di crescita, lo si trova sia sotto latifoglia che aghifoglia dall'inizio dell'estate fino all'autunno inoltrato. Il cappello presenta una notevole variabilità di colori, dal rosa all'azzurro, al viola fino al verde. Proprio per questi suoi colori è facilmente riconoscibile e non si presta a confusioni con altre specie velenose."