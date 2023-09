Nuovo asfalto a Saluzzo sulla provinciale 663

All'inizio della prossima settimana nuovo asfalto sulla strada "Sp 663", la strada che da Saluzzo va verso Torre San Giorgio.

"La necessità di rifare il manto stradale - dice il sindaco Mauro Calderoni - è stata discussa con i tecnici della Provincia, anche grazie al prezioso lavoro di collegamento del consigliere provinciale della zona Silvano Dovetta".

"Si tratta di una bella notizia per la città - è la soddisfazione di Calderoni -, per tutta la comunità allargata delle Terre del Monviso che usa quella direttrice per spostarsi verso il Torinese e, in particolare, per i nostri concittadini della zona di Torrazza, Sant'Ugo e regione Paschere"