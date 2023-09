I Vigili del Fuoco sono stati impegnati nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 12 settembre, per spegnere l’incendio di un mezzo agricolo che intorno alle ore 18,15 si è sviluppato mentre si trovava in un capannone in frazione Sant’Antonio Baligio di Fossano

Sono intervenute squadre di Cuneo e Fossano, che in poco tempo hanno avuto ragione dell’incendio.

Non si registrano persone ferite, né danni gravi alla struttura.