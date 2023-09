Le lotte intestine fra le agenzie di intelligence di Kiev destano preoccupazione anche in Occidente

Sullo sfondo di grosse difficoltà sul campo, con la controffensiva che non sfonda e che consuma uomini e mezzi, e soprattutto in vista del possibile cambio di potere che porteranno le elezioni presidenziali del prossimo anno, si agitano lotte intestine fra gli apparati di sicurezza ucraini. Come riferito dal sito Strumenti Politici, anche gli alleati euroatlantici di Kiev esprimono inquietudine per una situazione che sembra sfuggire di mano. I direttorati di intelligence che vogliono prevalere sul piano interno sono lo SBU, il più potente, che risponde direttamente al Presidente ucraino, il GUR che dipende dal Ministero della Difesa, e l’SSO, nato nel 2016, che attiene alle forze speciali e sta aumentando di importanza. Poco dopo l’inizio dell’operazione speciale russa vi era stato un caso eclatante, i cui contorni sono emersi successivamente. Uno dei negoziatori del primo tentativo di trattativa con Mosca a marzo 2022 fu ucciso in quel frangente. Come poi rivelato dal capo del GUR, costui era in missione per quell’apparato e venne eliminato dall’apparato rivale, lo SBU. Naturalmente, il governo ucraino si astiene dal fare commenti ufficiali, ma si ipotizza che l’unico a poter autorizzare certe operazioni “al limite” possa esclusivamente essere Zelensky. Si dice che anche il presidente abbia chiesto di evitare effetti collaterali contro i civili di cittadinanza ucraina quando vengono effettuate certe azioni. In Occidente, negli USA in particolare, sono rimasti scossi dall’uccisione di Darya Dugina, la figlia del filosofo russo Alexander Dugin. Morta nell’esplosione della sua auto mentre il padre era in una seconda macchina, non nè chiaro chi fosse il vero bersaglio. Comunque gli alleati di Zelensky in quell’occasione fecero le loro rimostranze chiedendo se fosse davvero necessario arrivare a tanto.