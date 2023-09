Saluzzo: "Rinascere in musica" col biologo pianista Emiliano Toso

"Un mare di cellule sotto un cielo di musica". Una esperienza che porta benessere a livello mentale e fisico. L'associazione RiNascere di Saluzzo organizza per domani, giovedì 14 settembre, alle 21 al Cinema Teatro "Magda Olivero" di via Palazzo di città, un concerto esperienziale di musica a 432Hz con Emiliano Toso, biologo cellulare e pianista compositore di fama.

Laureato in Scienze Biologiche, ricercatore in Biologia Umana, Toso ha lavorato per 16 anni come direttore associato responsabile del gruppo di Biologia Molecolare presso un istituto di ricerca biomedica internazionale, dove ha contribuito all’impostazione di metodi approvati da FDA ed EMA. Accanto all’attività di ricercatore scientifico, ha iniziato un percorso di crescita personale, in cui la musica è diventata uno degli ingredienti principali. "Nel 2013 – racconta – ho deciso di stravolgere la mia vita realizzando un sogno: l’incisione del mio primo album “Translational Music®”, con il quale inauguro il mio progetto di integrazione fra Biologia e Musica a 432Hz.".

La sua attività di biologo/musicista compositore lo ha portato negli anni a viaggiare in Italia ed all'estero coinvolgendo ogni anno migliaia di persone, con personaggi di spicco internazionale quali Bruce Lipton, Gregg Braden, Donald Walsch, il Dott. Franco Berrino, Deepak Chopra e molti altri.

Traducendo le vibrazioni universali e favorendo il benessere fisico ed emozionale, le sue composizioni sono utilizzate in centri olistici, in laboratori di ricerca scientifica quali l'istituto Marques di Barcellona, ed ospedali come il San Raffaele di Milano, l'Ospedale Salesi di Ancona, dove per la prima volta al mondo è stato effettuato un intervento chirurgico con un pianoforte in sala operatoria, il Bambin Gesù e il Gemelli di Roma.

Durante la serata saranno recitate da Elia Abbà, attore allievo di Ferzan Ozpetek e sui passi di danza della ballerina professionista Anna Cadorin, le poesie della farmacista Anna Aimone , autrice del libro "Sorgere" e di Francesca Bonivardo autrice del libro "Bambini Evoluti".

L'associazione RiNascere con sede a Cervignasco è una associazione culturale che porta avanti la filosofia del benessere e medicina naturale, ma anche quella solidaristica in aiuto a famiglie o donne in difficoltà e si pone come centro di ascolto e supporto per genitori con problematiche di vario genere. Parte del ricavato dell'ingresso sosterrà le attività di solidarietà dell'associazione che ha attivato anche in questi giorni una campagna in aiuto a famigkie e bambini vittoime del terremoto in Marocco

Biglietti (25 euro. Persone con disabilità ingresso gratuito) al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-rinascere-in-musica-687179451237

Per info: Associazione RiNascere, tel. 339/59.19.224.