Bocce, volo: due medaglie per l'Auxilium Saluzzo ai campionati italiani giovanili di tiri

Ancora un grande fine settimana per la Bocciofila Auxilium Saluzzo.

Il club saluzzese, del presidente Pietro Fornetti ha ospitato i campionati di tiri (progressivo e precisione) under 15 ed under 18 della specialità volo.

Una giornata positiva per i colori saluzzesi, che hanno visto il beniamino di casa Nicolò Buniva conquistare due medaglie: una d’oro ed una di bronzo. Buniva, portacolori dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, è salito sul gradino più alto, conquistando il titolo italiano di categoria nel progressivo vincendo la prova finale per 36 a 21 contro Christian Muzzatti del Quadrifoglio di Udine. Il bronzo, sempre negli under 15 , nel tiro di precisione.

Per quanto riguarda gli under 18, Francesco Costa e Matteo Gionas Macario, non sono riusciti a conquistare il podio ma parteciperanno ai Mondiali in Algeria under 18 e 23, ad Oran, dal 19 al 23 settembre.

Presenti alla cerimonia di premiazione, il vice sindaco del Comune di Saluzzo Franco Demaria, il presidente Fib Piemonte Claudio Vittino, Claudio Bertolotto sponsor della società saluzzese, Sandro Damilano direttore tecnico della nazionale di marcia Cina, i tecnici azzurri del volo, Piero Amerio Senior e donne, Carlo Pastre ed il vice Angelo Cappato under 18 e 23, il presidente della Bocciofila Auxilium Saluzzo Pietro Fornetti.

Nella specialità petanque, nel master nazionale a squadre che si è disputato a Savigliano, presso la Vita Nova, per quanto riguarda la competizione maschile terzo posto per il sodalizio saluzzese con Davide Caporgno, Andrea Massel, Andrea Damiano ed Eros Azize.

Sabato 16 e domenica 17 settembre un altro appuntamento nazionale alla Bocciofila Auxilium di Saluzzo, con i campionati italiani individuali di petanque nelle categorie B maschili e femminile, C e D.

Risultati finali tiri 2023 under 15 e under 18Tiro progressivo under 15 oro Nicolò Buniva (Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo); argento Christian Muzzatti (Quadrifoglio Ud); bronzo Mattia Rosati (Buttrio Ud) e Riccardo Chittaro(Quadrifoglio Ud).

Tiro precisione under 15: oro Christian Barbero (Enviese); argento Tommaso Chittaro (Quadrifoglio Ud); bronzo Nicolò Buniva (Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo) e Nicole Zorzenone (Buttrio).

Tiro precisione under 18: Davide Candolini (Quadrifoglio Ud); argento Davide Muzzatti (Quadrifoglio Ud); bronzo Diego Verganti (La Perosina Boulenciel ) e Michele Feruglio (Quadrifoglio Ud)