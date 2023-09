Tennistavolo: si chiude un'estate di fuoco per Giacomo Izzo

A conclusione di un’estate molto intensa, tra convocazioni agli stage della Nazionale Italiana e la partecipazione ai tornei del circuito WTT giovanile di tennistavolo (Havirov in Repubblica Ceca, Almaty in Kazakhstan, Tunisi e Varazdin in Croazia), dove ha maturato esperienza internazionale e buoni risultati, Giacomo Izzo, atleta mantese classe 2007, dell’SSD Milano Sport Tennistavolo, nel week end appena trascorso ha partecipato al Torneo Nazionale di qualificazione a Terni, confermandosi atleta di punta nel panorama giovanile italiano.

Nella categoria U19 sale sul terzo gradino del podio alle spalle di atleti del 2004 e nella sua categoria U17 conquista un ottimo argento.

Con questa affermazione parteciperà con la Nazionale Italiana al Torneo Giovanile organizzato dalla Federazione Mondiale di Tennistavolo (ITTF) che si terrà a Lignano Sabbiadoro a fine ottobre. Nella prossima stagione agonistica Giacomo giocherà a Milano nel Campionato Italiano di serie A2 che riprenderà nel mese di ottobre, confrontandosi con atleti di esperienza e maturità tecnica consolidata.