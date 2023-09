Corea del Nord, lanciati due missili a corto raggio verso Mar del Giappone

(Adnkronos) - La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio mentre Kim Jong Un è in visita in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin. Lo ha denunciato l'esercito della Corea del Seul, spiegando che i missili sono stati lanciati dall'area di Sunan a Pyongyang nel Mare dell'Est dalle 11 e 43 circa e alle 11 e 53 ora locale. I missili sono stati lanciati ''verso il Mare dell'Est'', noto anche come il Mar del Giappone.

''Le nostre forze armate hanno rafforzato la sorveglianza e la vigilanza in preparazione di ulteriori lanci, pur mantenendo la piena prontezza collaborando strettamente con gli Stati Uniti'', ha detto l'esercito sudcoreano.