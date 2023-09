A Vezza d’Alba ripartono i corsi di 'Crome in movimento'

Hanno sfruttato i locali del vecchio asilo di Vezza d’Alba, offerti in comodato dal Comune e, come ha confidato il neo sindaco del centro roerino Enrico Grasso, “sono encomiabili, hanno fatto davvero un lavoro eccezionale!”.

Ora sono pronti a ripartire con un Open Day programmato per domenica 17 settembre dalle ore 15 nella sede di via Mazzini 23, Piazzetta Belvedere, in centro paese.

Si tratta dell’Associazione Culturale 'Crome in movimento', costituita nel 2011 con lo scopo e la finalità di diffondere la cultura musicale a tutti, grandi e piccini.

Propone corsi di musica per la prima infanzia, come 'musica in fasce' e 'musica gioco', corsi individuali di pianoforte, violino, violoncello, chitarra, canto lirico, batteria, chitarra moderna e elettrica, canto moderno e, a partire da quest'anno, corsi legati al benessere personale come lo yoga e la realizzazione di Podcast.

Oltre a questo saranno attivate masterclass, laboratori tematici e continueranno i corsi di preparazione agli esami presso i conservatori italiani.

A partire dal mese di ottobre 2023 le attività si svolgeranno dunque a Vezza d'Alba, nei locali dell'ex asilo, in parte condivisi con la Biblioteca Comunale.

L'inaugurazione dei nuovi spazi, alla presenza delle autorità, prevede anche una piccola esibizione dimostrativa da parte dell'orchestra inclusiva dell'associazione stessa e un momento conviviale per tutti i partecipanti.

"È un grande onore per noi poter usufruire dei locali del Comune e poter così ampliare le nostre attività – fa sapere l’associazione -. Grazie alla fiducia riposta in noi, potremo aprire il nostro Polo Educativo 'Crome nel Roero e per il Roero', che potrà diventare un riferimento per la Sinistra Tanaro e per tutti i comuni circostanti per attività musicali e non solo, rivolte a tutta la popolazione".