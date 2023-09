Bra, in pubblicazione il medagliere di Palazzo Traversa

Il Comune di Bra, sempre attento alla propria storia e alla promozione del patrimonio archeologico e culturale, ha supportato la realizzazione di un catalogo numismatico relativo al medagliere in possesso del Museo civico di archeologia, storia e arte di Palazzo Traversa. Autrice della catalogazione scientifica in via di pubblicazione l’archeologa Sarah Talita Silvestri.

Si tratta di uno studio – coordinato con la Soprintendenza del Piemonte – che mira a far luce sulla collezione civica braidese di monete antiche e tardoantiche, su quelle che sono state le tappe storiche della sua formazione, oltreché sulle lacune di informazioni che impediscono di stabilire la certa provenienza di gran parte di esse dalla Pollentia romana.

Un lavoro che “rappresenta il passo fondamentale e imprescindibile per qualunque futura ricerca sull’archeologia della moneta nel territorio braidese e, in generale, nella nona regione” (dalla prefazione del prof. Federico Barello), e che non si sarebbe concretizzato in un volume senza il sostegno zelante della direttrice del Museo, la dott. Giovanna Cravero.

Il Museo di Palazzo Traversa ha in programma per l’autunno la presentazione al pubblico del catalogo, con la partecipazione dell’autrice e dei funzionari della Soprintendenza. Il volume è in distribuzione, su richiesta, presso il museo.