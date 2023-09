Bra: per il diciottesimo anno riparte il Pedibus

Anche in questo 2023 l’apertura dell’anno scolastico a Bra segna la ripartenza di Pedibus, il progetto di volontariato che prevede l’accompagnamento dei bambini alle scuole primarie. Una iniziativa che che quest’anno diventa “maggiorenne”: sono ben 18 anni, infatti, che questo “servizio” grandemente apprezzato dalle famiglie braidesi viene fornito grazie all’impegno di tanti volontari.

Il momento ufficiale per l’avvio del programma è fissato per lunedì 18 settembre, giornata conclusiva di Cheese, quando si riproporrà per la scuola Rita Levi Montalcini lo Special Pedibus Cheese. In questa occasione, il convoglio sarà guidato direttamente dal sindaco Gianni Fogliato e accompagnato dagli agenti della Polizia municipale. Punto di ritrovo alle ore 7,50 in piazza Giolitti, che sarà anche il punto di arrivo della comitiva al termine delle lezioni.

Tuttavia, fin dai primi giorni di scuola sono entrate in funzione tutte e sette le linee del Pedibus braidese, anche se al momento non tutti i capolinea saranno operativi per mancanza di volontari. Sono operativi i seguenti capolinea:

Linea azzurra - scuola “Don Milani” - Capolinea 1 in viale Rimembranze/Salesiani, ritrovo ore 7.40 e partenza ore 7.45.

Linea blu – scuola “Edoardo Mosca” - Capolinea 1 in via Crimea, ritrovo ore 7.45 e partenza ore 7.45; Capolinea 2 in piazza Carlo Alberto (Politeama), ritrovo ore 7.40 e partenza ore 7.45; Capolinea 3 in viale Industria/Solferino, ritrovo ore 7.40 e partenza ore 7.45.

Linea gialla – scuola “Principessa Mafalda di Savoia” - Capolinea 1 in piazza E. Mosca, ritrovo ore 7.40 e partenza ore 7.45.

Linea verde – scuola “Franco Gioetti” - Capolinea 4 in viale Madonna dei Fiori (parcheggio chioschetto bar), ritrovo ore 7.40 e partenza ore 7.45.

Linea rossa – scuola “Professor Jona” - Capolinea 2 in via Visconti Venosta 104 (altezza pensilina bus), ritrovo ore e 7.40 e partenza ore 7.45.

Linea arancione – scuola “Martiri della Resistenza” - Capolinea 1 in strada San Michele 143, ritrovo ore 7.50 e partenza ore 7.55.

Linea Viola – scuola “Rita Levi Montalcini” - Capolinea 3 in viale Industria/Solferino.

Per poter usufruire del servizio è necessario compilare l’apposito modulo pubblicato sul sito internet del Comune (Aree tematiche/Mobilità sostenibile/Pedibus) oltre che distribuito ai volontari. Questi dovranno essere consegnati direttamente ai volontari o inviati all’Ufficio Mobilità sostenibile alla mail trasportipubblici@comune.bra.cn.it.

Naturalmente la buona riuscita del progetto dipende dai volontari che quotidianamente accompagnano i ragazzi. Per questo, si invitano tutti coloro che sono intenzionati a dare la propria disponibilità per sostenere il Pedibus – genitori, nonni, zii, volontari – a iscriversi in Comune presso l’Ufficio Mobilità Sostenibile (tel. 0172.438313 – mail:trasportipubblici@comune.bra.cn.it) o l’Ufficio Servizi scolastici (tel. 0172.438225 – mail: ufficio.scuola@comune.bra.cn.it).