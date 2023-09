Ikea richiama alcuni lotti di specchi per prevenirne la possibile caduta

Dopo un primo ritiro, risalente al gennaio scorso e avvenuto a seguito della rottura degli accessori di fissaggio, Ikea ha annunciato un nuovo richiamo cautelativo di alcuni specchi “Lettan”, sempre in correlazione alla possibile rottura degli accessori di fissaggio, con conseguente improvvisa caduta dello specchio.



Pertanto, come riportato anche nella pagina di richiamo prodotti del proprio sito, la multinazionale svedese invita con urgenza tutti i possessori di alcuni specifici lotti, riportati di seguito, a cessare l’utilizzo del prodotto e procedere all’ordine gratuito degli accessori di fissaggio sostitutivi.

Gli specchi Lettan interessati dal richiamo sono:

Tutti gli specchi "Lettan" con data di produzione antecedente o uguale a 2105 (AASS)

Tutti gli specchi "Lettan" con codice fornitore 21944 e con data di produzione antecedente o uguale a 2325 (AASS)

La data di produzione e il codice fornitore si trovano su un'etichetta presente sul retro dello specchio. Per le istruzioni di smontaggio in sicurezza dello specchio, far riferimento al file pdf allegato o alla pagina richiamo prodotti sul sito Ikea