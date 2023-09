Il Questore Rocco accolto in Municipio a Borgo San Dalmazzo

La Giunta del Comune di Borgo San Dalmazzo ha accolto oggi in Municipio il nuovo Questore Carmine Rocco Grassi e il Vicario Daniele Manganaro.

La Sindaca Roberta Robbione e gli Assessori hanno dialogato con il Questore e il suo Vicario sulle principali tematiche legate all’ordine e alla sicurezza pubblica del territorio garantendo il massimo della collaborazione istituzionale, nel rispetto delle leggi e dei rispettivi ruoli.

“Ringrazio per questa visita – comunica la Sindaca - abbiamo apprezzato molto la disponibilità, l'attenzione e la vicinanza al nostro Comune da parte del Questore e del Vicario. Da parte nostra ci sarà sempre la massima collaborazione con la Polizia di Stato al fine di operare congiuntamente per contrastare in maniera sempre più efficace ogni forma di illegalità e rispondere al bisogno di sicurezza dei nostri cittadini”.