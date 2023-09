Nuovi interventi sulla sentieristica nel Bosco dell’Alevè

Il Parco del Monviso ha completato alcuni importanti interventi di manutenzione straordinaria, anche per tutelare la torbiera presente al lago Bagnour, migliorando le condizioni di percorribilità del sentiero dalla borgata Alboin al lago e della sentieristica che porta nel vallone di Vallanta.



Sono stati completati alcuni importanti interventi di manutenzione straordinaria nel Bosco dell’Alevè, eseguiti dal Parco del Monviso lungo il sentiero che dalla borgata Alboin nel Comune di Casteldelfino giunge, passando per il lago Secco, al lago Bagnour e sul tratto di sentiero che adduce a Costa Ciarme e poi scende nel vallone di Vallanta, in territorio di Pontechianale.



L’intervento principale, che ha suscitato l’interesse e l’apprezzamento dei tanti escursionisti che specialmente nella stagione estiva frequentano questa zona dell’alta valle Varaita, è situato presso il rifugio Bagnour, dove è stata installata una nuova passerella in legno vincolata a spallette in pietra locale a sud del lago omonimo, al fine di superare i blocchi di pietra che si trovano nel greto del corso d'acqua emissario. L’auspicio è quindi quello di agevolare l’aggiramento del lago evitando l’attraversamento dello stesso e della corrispondente zona umida costituita in parte da una torbiera di pregio naturalistico. Prossimamente, con la fattiva collaborazione del gestore del rifugio Bagnour, verranno sostituite anche le passerelle interne di collegamento con l’isolotto posto al centro del lago, di cui è opportuno il ripristino per motivi di sicurezza e soccorso.



Gli altri interventi comprendono opere di ripristino della viabilità sentieristica, con manutenzioni di diversa entità finalizzate alla risistemazione di alcuni tratti esistenti di muretti a secco, alla realizzazione di canalette in pietrame per migliorare il deflusso delle acque piovane, al controllo della vegetazione arbustiva e al taglio delle piante schiantate a terra che rendevano disagevole la percorrenza dei sentieri, che sono stati riportati a condizioni di percorribilità ottimali.



«Si tratta di lavori importanti – ricorda il presidente del Parco del Monviso, Dario Miretti – fatti in un sito importante del Parco del Monviso, che vogliamo rendere più agevole frequentare nel rispetto della natura e dell’ambiente. Il nostro Parco richiama sempre più un pubblico proveniente da località lontane e interessato a fruire del patrimonio naturalistico che proteggiamo, dunque è fondamentale intervenire per il mantenimento della rete sentieristica».



Il Parco del Monviso continua quindi a farsi soggetto promotore di interventi di manutenzione e ripristino della rete sentieristica locale, uno dei compiti istituzionali che l’ordinamento giuridico regionale gli assegna, anche in collaborazione con altri enti quali ad esempio i Comuni e la Provincia. Il quadro economico degli interventi ammonta a 25.000 euro di lavori e spese generali e le somme impiegate derivano da un finanziamento proveniente da fondi regionali per la manutenzione e il miglioramento della rete sentieristica nei territori dei Comuni montani ottenuto dall’Ente di Gestione delle Aree protette del Monviso dalla Provincia di Cuneo. I lavori ultimati erano stati approvati dalla conferenza dei Servizi convocata dall’Ente di Gestione delle Aree protette del Monviso nella seduta di settembre 2022. Si comunica infine che sono in stato di avanzata approvazione e di futura esecuzione analoghi interventi di sistemazione sentieristica in alta valle Po.