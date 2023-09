Una delegazione di Alba alla fiera dell’artigianato di Banská Bystrica

In occasione della “Radvaň Fair” di Banská Bystrica, una delegazione composta dal vicesindaco Carlotta Boffa, dal presidente del comitato di gemellaggio Giovanni Barbero e da alcuni membri (tra cui l’ex sindaco Tomaso Zanoletti, Enrico Signa e la prof.ssa Vincenza Mammì), ha preso parte al programma di eventi che si sono svolti nella città slovacca dall'8 al 10 settembre.

Il tema principale della fiera del 2023 è stato l'artigianato locale, in particolare la lavorazione del rame, del legno e l’oreficeria. Gli albesi sono stati accolti dal sindaco Ján Nosko e da alcuni suoi collaboratori nel palazzo del Comune. Numerose le iniziative proposte e le occasioni per conoscere non solo la bellissima città slovacca e il suoi dintorni, ma anche per scoprire le tradizioni culturali, folkloristiche e storiche.

L’assessore ai Gemellaggi Carlotta Boffa commenta: "È stato un piacere conoscere anche le altre delegazioni della città gemellate con Banská, provenienti dell'Ungheria e dalla Germania. Molto interessante la visita alla locale scuola di agraria, per valutare progetti scolastici nell'ambito di Erasmus Plus. Scopo di ogni gemellaggio – e quello che lega le nostre due città supera il mezzo secolo di storia avendo radici storico politiche particolarmente profonde – è quello di crescere insieme, nel segno del confronto e del contributo reciproco".