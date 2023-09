Dalla Fiera Nazionale del Peperone a Cheese: il “matrimonio” tra peperone e salsiccia allea la programmazione promozionale e turistica di Carmagnola e Bra

Dalla 74° edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, appena conclusa con numeri record, all’imminente edizione di Cheese, il connubio è ufficialmente sancito da peperoni e km di salsiccia. Ed è partito proprio dai Consorzi di Tutela di questi due prodotti-bandiera dei rispettivi territori grazie a un protocollo di collaborazione promozionale e turistica che, l’unione di intenti tra le Città di Carmagnola e Bra, insieme alle Ascom Confcommercio delle due aree, ha trasformato in un vero e proprio “matrimonio” di gusto e futuro.

“Pur appartenendo a province diverse, siamo uniti da una vicinanza di territorio e tradizioni agricole – ha sottolineato Ivana Gaveglio, sindaco di Carmagnola, durante l’evento privato della firma dell’accordo ospitato dalle Cantine Ascheri – Questo valore, oltre a essere condiviso, può diventare il presupposto di un percorso da fare insieme, creando nuove prospettive per persone e imprese”.

Il “patto” di reciproca promozione e valorizzazione a partire dai due prodotti “simbolo” ha raccolto, oltre al sostegno istituzionale, anche grande entusiasmo e lungimiranza, come affermato dal sindaco di Bra, Gianni Fogliato, sul palco inaugurale della Fiera del Peperone, alla presenza del Ministro Pichetto: “Incentivare e incoraggiare iniziative e attività da realizzare in collaborazione vuol dire anzitutto unire storie ed eccellenze la cui somma non fa due, ma crea un valore al cubo per tutti”.

Grazie al ruolo in prima linea di Ascom Bra e Ascom Carmagnola, il tessuto commerciale delle due città ha interpretato da subito la partnership che fa di Carmagnola la “porta ufficiale” del Roero attraverso un’importante operazione vetrina: il “Peperonario 2024”, con dodici mesi per altrettante ricette a base di peperoni e salsiccia interpretate da grandi ristoratori dei due territori, con il sostegno di Pasta Berruto.

“Il binomio salsiccia-peperone rilancia un grande tema per la produttività locale – ha evidenziato Luigi Barbero, direttore di Ascom Bra – cioè che la correlazione tra la dimensione sociale, imprenditoriale e urbanistica di un territorio non si limita – ed esaurisce – entro i confini geografici. Proprio come a tavola, esiste - ed è sempre più apprezzato - il dolce-salato, altrettanto per il sistema delle imprese sarà ottima la novità del gusto CarmaBra!”.

Dopo il lancio e la diffusione in centinaia di copie alla Fiera del Peperone, il calendario charity curato da Fata Zucchina (Renata Cantamessa) a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo verrà distribuito anche durante l’edizione di Cheese nel padiglione di Comune-Ascom Bra in piazza Spreitenbach, che sarà teatro di diversi momenti celebrativi del gemellaggio gastronomico tra i due territori.

“Un percorso che, oltre a cavalcare l’onda di due grandi eventi del territorio come la Fiera del Peperone e Cheese, si inserisce in un altro grande volano di sviluppo locale, cioè quello dei DUC, i Distretti Urbani del Commercio”, ha commentato la presidente di Ascom Torino, Maria Luisa Coppa, in uno dei suoi passaggi sul palco della kermesse carmagnolese.

Nell’ottica di rafforzare la sinergia turistica, oltre che gastronomica e del commercio di prossimità, l’infopoint della Fiera del Peperone è stato assistito dalle giovani Hospitality Manager della ITS Academy Turismo di Torino, Bra e Novara, presieduta sempre dalla Coppa e presente anche con uno stand di promozione dell’offerta formativa del biennio 2023-2025, con i cinque nuovi percorsi di alta formazione finanziati dalla Regione Piemonte.

E, proprio a Cheese, l’unione simbolo dei due prodotti (peperone e salsiccia) potrebbe dar vita a nuove rappresentazioni degli stessi, grazie al condimento della creatività che, nelle imprese, non può mai venir meno.