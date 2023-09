La grande parata e l’apertura della prima botte danno il via al Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023

Giovedì 21 settembre alle ore 17, da piazza Galimberti a Cuneo, partirà la grande parata inaugurale del Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023. Ad aprire la sfilata sarà il carro originale Paulaner del 1908, arrivato direttamente da Monaco di Baviera e trainato dai caratteristici cavalli da tiro dal manto nero. A seguire ci sarà una rappresentanza dei giovani in costume bavarese che lavoreranno nei 12 giorni di Paulaner Oktoberfest Cuneo, accompagnati dalla musica bavarese dei Kuni Kumpel, da quella della Banda musicale di Boves e dalle performance degli sbandieratori e musici Borgo San Martino di Saluzzo con il gruppo Le Nuvole, delle majorette “The Scarlet Stars” di Peveragno e delle cheerleader dell’ASD Aster Cheer.

La sfilata, percorrendo corso Nizza, arriverà in piazza Europa, dove il pubblico e i protagonisti saranno accompagnati al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta, area di svolgimento dell’evento, dai due trenini “Oktoberfest Cuneo Express” e da un servizio navetta. Con il taglio del nastro e l’apertura della prima botte di birra, effettuati dalla sindaca della città e offerta ai presenti come da tradizione, prenderà ufficialmente il via il Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023. La kermesse aprirà per tre fine settimana consecutivi fino all’8 ottobre, il giovedì e il venerdì a partire dalle 18, il sabato e la domenica dalle 11. Il Luna Park con ruota panoramica, invece, sarà aperto tutti i giorni dalle 16 e contestualmente, presso l’area garden dell’Oktoberfest, sarà garantito il servizio bar caffetteria. Tutti gli aggiornamenti sul sito www.oktoberfestcuneo.it e sui canali social dell’evento.

L’ampia zona di parcheggio gratuito adiacente al Palazzetto dello Sport di Cuneo sarà a disposizione dei visitatori. Per accompagnare il pubblico dal centro di Cuneo al Palazzetto dello Sport, oltre ai due “Oktoberfest Cuneo Express” sarà attivo il servizio navetta. I trenini dell’Oktoberfest, per permettere l’accesso al Luna Park, partiranno da piazza Galimberti alle 16 dal lunedì al mercoledì, dalle 18 il giovedì e il venerdì, sempre con rientro a mezzanotte. Per il fine settimana, invece, la partenza è prevista alle 11 e il rientro all’una di notte. Le navette invece offriranno un maggior numero di corse, con la partenza alle 17 il giovedì e il venerdì, con rientro rispettivamente entro la mezza e le 3 del mattino, il sabato dalle 11 fino alle 3 e la domenica dalle 10 fino alla mezza. Il percorso dei mezzi si snoderà lungo corso Nizza e corso Francia fino al bivio con corso De Gasperi, dove i mezzi svolteranno a destra per raggiungere il Palazzetto dello Sport di via Aldo Viglione. Per salire a bordo sarà sufficiente cercare la fermata, indicata da apposite paline, e aspettare l’arrivo dei trenini o delle navette gratuite.