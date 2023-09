La Regione Piemonte protagonista a Cheese 2023

Da domani, venerdì 15 settembre, a lunedì 18 la Regione Piemonte è presente a Bra alla 14ª edizione di Cheese, con l’Area Piemonte in piazza Spreitenbach, allestita dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e cibo in collaborazione con VisitPiemonte.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa venerdì 15 settembre, alle ore 13 , inaugurano lo spazio incontri dando via al ricco programma di eventi per la promozione della filiera lattiero casearia piemontese con la partecipazione di produttori, consorzi di tutela e associazioni ed enti territoriali.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa evidenziano: “La Regione reputa da sempre Cheese tra le iniziative strategiche per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari piemontesi e del nostro territorio, anche per la rilevanza e visibilità nazionale ed internazionale che ha saputo guadagnarsi negli anni. Come Regione Piemonte, condividiamo la scelta di Slow Food di puntare l’attenzione sulla salvaguardia dei pascoli e al benessere animale, tema di grande attualità anche per il nostro Piemonte. Parliamo non solo di tutela del territorio rurale montano ma anche di costruire nuovi ecosistemi e ambienti che salvaguardino la biodiversità. In Piemonte i pascoli alpini rappresentano un terzo della superficie agricola regionale e vogliamo che continuino ad essere un esempio di integrazione tra l’attività di allevamento e mantenimento dei paesaggi montani. Attraverso i fondi del programma di sviluppo rurale la Regione ha provveduto in questi anni a sostenere le aziende agricole nella gestione ecosostenibile dei pascoli e nell’allevamento delle razze animali autoctone a rischio di estinzione, sostegni che proseguono con il nuovo sviluppo rurale, fondamentali per la tutela del territorio rurale montano e per garantire la qualità dei prodotti lattiero – caseari piemontesi”.

Durante i giorni della fiera nell’Area Piemonte i visitatori possono prendere parte agli incontri di degustazione dei formaggi piemontesi di qualità e alle presentazioni dei progetti promozionali dell’agroalimentare piemontese e dei territori di produzione.

Al centro della piazza, Asproflor, l’Associazione dei produttori florovivaisti, allestisce un prato, per far riflettere sulle varie tipologie di pascoli e il ruolo per la biodiversità giocato da questi ambienti. Come nelle edizioni precedenti, il container Regione Piemonte accoglie i visitatori per le degustazioni dei grandi vini piemontesi Doc e Docg a cura dell’Enoteca regionale Acqui Terme. Un ruolo da protagonista ha l'Erbaluce, nominato Vitigno dell'anno 2023 da Regione Piemonte.

Nell’Area è inoltre allestito uno spazio dedicato allo sviluppo rurale e alla nuova programmazione 2023-2027, nel quale i visitatori possono mettersi in gioco sui vari temi e sulle sfide dell’agricoltura attraverso un modulo interattivo e multimediale progettato per l’occasione.

Il modulo è parte della mostra interattiva multimediale Nel nostro piatto, allestita dalla Direzione Agricoltura e cibo Regione Piemonte presso il Movicentro di Bra, inaugurata alle 16 di venerdì 15 e aperta per le visite fino al 23 ottobre. La mostra è un’iniziativa di educazione al consumo alimentare sano e consapevole, in linea con le politiche del cibo e della sostenibilità promosse dalla Regione Piemonte.

Infine, la Casa della biodiversità, alle ore 13,30 di domenica 17 settembre ospita la proiezione di Coltivare Storie. L’agricoltura piemontese al cinema, film di Giulio Pedretti prodotto da Regione Piemonte e VisitPiemonte con la collaborazione del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Il film racconta il territorio piemontese e alcune delle sue produzioni agroalimentari più importanti attraverso lo sguardo di registi e documentaristi, a formare un suggestivo ed originale racconto per storie e immagini.