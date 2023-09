Dopo Cheese la città della Zizzola invita a “Pro loco in città”

Sabato 23 settembre, pochi giorni dopo la chiusura della 14ª edizione di Cheese, la città della Zizzola ospita un nuovo appuntamento a tema enogastronomico: si tratta di “Pro Loco in Città”, evento che ogni anno coinvolge decine di pro loco della Granda con i rispettivi piatti più caratteristici.



Sono infatti decine le realtà che a partire dalle 18 fino alle 23 proporranno in piazza Spreitenbach le loro specialità e che i visitatori potranno gustare nell’area appositamente allestita con tavoli e posti a sedere. Oltre al Comitato provinciale Unpli di Cuneo, saranno presenti tra le altre le pro loco di Cervere, Faule, Gerbo, Lagnasco, Lombriasco, Montaldo Roero, Peveragno, Pianfei, Pocapaglia, Revello, Rossana, Salmour, Sanfrè, Sant'Albano Stura, Vergne e Villa di Verzuolo.



Tra i piatti a disposizione ci saranno le raviole ai porri, cipolle e peperoni con la bagna càuda, lumache fritte e al guazzetto, e poi ancora tajarin ai funghi, maialino allo spiedo e tanto altro. Il tutto accompagnato da vini e birra prodotti artigianalmente. Come di consueto Radio Alba fornirà l’accompagnamento musicale alla manifestazione.



L’appuntamento è organizzato dal Comune di Bra e dal Comitato cuneese dell’Unione Pro Loco d’Italia. Maggiori informazioni sul sito www.turismoinbra.it o scrivendo agli indirizzi mail unplicuneo@unplipiemonte.it e turismo@comune.bra.cn.it.

Per nutrire non solo il corpo, ma anche la mente, il pomeriggio del giorno stesso, in occasione delle GEP-Giornate Europee del Patrimonio, sarà possibile partecipare gratuitamente alle visite guidate proposte dal Museo di Archeologia, Storia e Arte Palazzo Traversa, aperto straordinariamente dalle 15 alle 19 (per informazioni 0172 423880; traversa@comune.bra.cn.it).