Vermouth di Torino e Barolo Chinato: una giornata di studi al castello di Grinzane Cavour

Sin dall’antichità ci sono attestazioni che mettono in evidenza come l'unione di vini e spezie era molto apprezzata nell'antico Egitto e a Cipro. I Greci e i Romani avevano la consuetudine di aggiungere resina, spezie e miele nelle anfore di vino, dando vita a prodotti complessi e aromatici e ancora oggi il Retsina è viva testimonianza di questa antichissima tradizione.

Questi vini erano apprezzati per gli aspetti gustativi, ma anche per le loro proprietà terapeutiche e digestive. Alla fine del ‘700 comparve in Piemonte, grazie all’opera di esperti liquoristi, il Vermouth (o Vermut) di Torino, coniugando il vino Moscato di Canelli - di recente divenuto DOCG - con erbe officinali e le spezie, e in primis l’artemisia. Il Vermouth di Torino si diffuse prima in Francia e in Spagna, poi in tutto il mondo.

A fianco di questa affascinante storia, si dipana quella del Barolo Chinato, grazie a farmacisti abilitati all’utilizzo medicale della china che portarono all’elaborazione di vini chinati. Il Barolo chinato si produce all’interno del disciplinare del Barolo DOCG, mentre il Vermouth di Torino è un’Indicazione Geografica Protetta, con uno specifico disciplinare che ne regolamenta la produzione e la composizione.

Questi prodotti della nostra tradizione sono ora al centro della giornata di studi di "Vermouth di Torino Igp e Barolo Chinato Dop. Passato, presente e futuro dei vini aromatizzati tra denominazioni di origine e marchi collettivi", in programma dalle ore 9 alle 18,30 di sabato 23 settembre, al castello di Grinzane Cavour, per iniziativa dell'Unione Giuristi della Vite e del Vino (Ugivi) in collaborazione con Enoteca Regionale Piemontese Cavour, Accademia di Agricoltura di Torino e Oicce.

Nel convegno (in allegato a fondo articolo il programma completo) si approfondiranno i profili giuridici dei vini aromatizzati, con particolare focus sulle tematiche inerenti all’etichettatura e alla tutela della proprietà intellettuale.

La partecipazione al convegno è aperta a tutti, nonché gratuita.