Alba, alla Festa Democratica riflessioni su migrazioni, sanità e il ricordo di Enzo Demaria

Prenderà il via giovedì 21 settembre la Festa Democratica di Alba con un programma ricco di dibattiti e riflessioni su tematiche che interessano da vicino il nostro territorio.

Giovedì 21 settembre alle 21, in Sala Riolfo (cortile della Maddalena), si inizia con il dibattito “Non possiamo stare a guardare: i migranti ad Alba, tra lavoro e accoglienza”, in collaborazione con i gruppi consiliari Uniti Per Alba. Moderati da Alberto Gatto, capogruppo PD di Alba, interverranno Piero Prono di Centro Prima Accoglienza Albese ONLUS, Don Paolo Rocca del Centro Diocesano Migrantes Bakhita, Roger Davico, Presidente ANOLF Cuneo, Mauro Calderoni, Sindaco di Saluzzo e Segretario Provinciale PD.

Si prosegue venerdì 22 settembre alle 18, sempre in Sala Riolfo, con il tema dello studio: “Dalla scuola all’Università”: diritto allo studio, trasporti locali e precariato” attraverso le parole di Francesco Fragolino e Andrea Fenocchio, segretario e tesoriere dei Giovani Democratici Federazione di Cuneo, e Gioele Giachino, rappresentante degli studenti presso la CNSU. Alle ore 21 in Sala Riolfo, affrontando il tema della Sanità, uno dei più delicati in Piemonte. Moderati dalla psicoterapeuta Elena Negro interverranno Daniele Valle e Maurizio Marello, consiglieri regionali, e il medico Andrea Gonella per discutere “La salute è ancora un diritto? Sanità in Piemonte tra liste d’attesa e sempre più “privato”. Nel corso del dibattito saranno approfondite le proposte del Pd: la necessità di un nuovo piano socio sanitario regionale, l’urgenza di una vera medicina del territorio, il via a nuovi ospedali fermi al palo da anni.

Sabato 23 settembre alle 17 e 30 sarà ricordato Enzo Demaria, già sindaco di Alba, intitolando alla sua memoria il Circolo del Partito Democratico albese in via Giraudi. Interverranno per l’occasione l’architetto Marisa Costa, l’ingegnere Beppe Gobino, Francesca Pasquero dell’Ufficio di Presidenza ANPI Alba-Bra, Maurizio Marello, consigliere regionale, e Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico. Seguirà un aperitivo di autofinanziamento in compagnia.