“Il mistero della Stella azzurra”, la fantasia di una bambina aiuta a guarire una stella

Domani, venerdì 15 settembre, dalle 16 alle 18, Serena Tomatis sarà alla libreria Mondadori di Saluzzo per il firmacopie del libro “Il mistero di una stella azzurra”, primo romanzo per bambini (Fusta editore) già presentato a Rore il 10 agosto scorso, nella serata delle stelle cadenti e che presenterà a breve a Lagnasco.

Il libro è il terzo scritto da Serena, insegnante presso la scuola primaria di Busca e grande appassionata di scrittura, ed è seguito alle pubblicazioni precedenti: “Chi l’ha detto?" e “Cielo splendente” .

“E’ stato composto – spiega – come racconto scritto a mano nel 2020, in piena pandemia, ed è arrivato ora a essere un vero e proprio romanzo in quanto temi come la collaborazione, il superamento di pregiudizi e stereotipi, e l’enorme potere dell’immaginazione sono argomenti che toccano la vita di grandi e piccini indipendentemente dal momento storico che si sta vivendo”.

Nel libro una stella azzurra dalle quattro punte è alimentata dalle idee degli umani. Ma la stella è malata. Cosa la può salvare?. La fantasia di una bambina, Vera, che vive in un mondo colpita dalla pandemia, chiusa in casa e che frequenta la scuola con un computer. Sarà lei ad andare nel regno delle idee e aiutare gli abitanti a ritrovare i frammenti dispersi che possono aiutare a guarire la stella azzurra.