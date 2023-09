Amico Sport Cuneo cerca volontari: “Venite a giocare con noi”

Se hai un po' di tempo libero e tanta voglia di dedicarti agli altri, diventare volontario di Amico Sport Cuneo fa al caso tuo.

L’associazione sportiva dilettantistica, nata nel lontano 1994, promuove attività ludico-ricreativo-sportive a favore di soggetti con disabilità intellettiva, indipendentemente da età anagrafica, capacità o tipo di disabilità.

Gli obiettivi primari sono sempre stati quelli di contribuire a migliorare la qualità di vita delle persone, rendendole soggetti attivi nel mondo circostante.

Tutto questo utilizzando come strumento principale lo sport e soprattutto creando occasioni di incontro, scambio, conoscenza e collaborazione tra famiglie legate da una problematica simile.

“L'anno scorso eravamo circa 50/60 volontari. Gli atleti iscritti erano 120, dai 4 anni in sù, che ruotavano su ben 14 discipline sportive – spiega Valentina, volontaria dal 2011 -. Siamo una società sportiva un po' anomala. Ma è una grande famiglia. Il mio consiglio è di venire a provare, e venire a giocare. Spiegato non rende. Stando con questi ragazzi capisci che possono fare tante cose, molto più di ciò che crede la maggior parte della gente”.

Per diventare volontario di Amico Sport non servono competenze specifiche: “Il primo anno vieni a provare per capire cosa vuol dire. Ci sono figure di riferimento, i referenti tecnici, che istruiscono i volontari. Col tempo, chi ha un brevetto potrebbe poi diventare tecnico o atleta partner”, spiega ancora Valentina.

Cosa fa un volontario di Amico Sport? “Un po' di tutto in base alle proprie disponibilità – conclude Valentina -. C'è chi segue la parte amministrativa e chi sta in campo con i ragazzi. I più piccoli ad esempio devono essere seguiti uno alla volta, mentre con i più grandi ci si mette davvero in gioco”.

Ogni ragazzo può scegliere uno o più sport, da una vasta gamma di discipline. Durante l'anno si fanno gli allenamenti. Non c'è un campionato e i fine settimana sono liberi.

La settimana è davvero ricca di proposte :

Pallavolo lunedì 17.15-18.45

Bocce martedì 18.00-19.00

Calcio martedì 19.00-20.00

Basket 18.30-20.00

Tennis tavolo 19.00-20.00

Ginnastica ritmica 17.30-19.30

Karate venerdì 18.30-19.30

Nuoto lunedì 15.45-17.15

Nuoto sabato 8.30-10.45

Atletica sabato 15.00-16.30

Attività bimbi martedì 17.00-17.45 + 18.00-18.44

Attività bimbi mercoledì 17.00-17.45 + 17.45-18.30



Hai voglia di conoscere la realtà di Amico Sport?

Lunedì 25 settembre alle 20.30 è previsto un incontro nella palestra in Corso Francia 213, in frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo.





Per maggiori informazioni:

mail: amicosport@amicosport.org

messaggio WhatsApp: 351 603 6063